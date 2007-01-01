هيومن رايتس ووتش: الجماعات المسلحة في كولومبيا تقتل المدنيين لفرض قيود كورونا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن الجماعات المسلحة في كولومبيا ارتكبت عمليات قتل وانتهاكات أخرى ضد المدنيين لفرض إجراءاتها الخاصة من أجل منع تفشي وباء "كوفيد-19".

وذكرت المنظمة الحقوقية أنه منذ بداية الجائحة، فرضت الجماعات المسلحة في 11 منطقة، على الأقل، من أصل 32 منطقة في كولومبيا حظر تجول، وإغلاق وقيودا على التنقل، وكذلك حددت أيام وساعات فتح المحلات التجارية، وحظرت دخول الغرباء إلى الأحياء.

وطبقت هذه القواعد جماعة جيش التحرير الوطني اليسارية، المنشقة عن حركة "فارك" التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2016، وأيضا مجموعة "قوات الدفاع عن النفس في كولومبيا"، شبه العسكرية.

وعادة ما يتم الإبلاغ عن تلك الاجراءات عبر الكتيبات ورسائل من خلال تطبيق "واتس آب".

وسجلت المنظمة تسع عمليات قتل لأشخاص رفضوا الامتثال للأوامر، أو عارضوها. وتعرض آخرون للهجوم أو لانتهاكات، مثل حرق دراجاتهم النارية.

وكانت إجراءات الجماعات المسلحة في بعض الأحيان أوسع نطاقا من تلك التي فرضتها الحكومة.

وأكدت كولومبيا حتى الآن تسجيل 159 ألفا و 898 حالة إصابة بفيروس كورونا و5625 حالة وفاة، في البلاد.