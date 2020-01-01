ترامب: بايدن وأوباما سمحوا بحرية للصين أن تنهب مصانعنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونائبه السابق جو بايدن، سمحوا بحرية للصين أن تنهب مصانع الولايات المتحدة وأن تسرق أكثر الأسرار سرية»، لافتًا إلى أنه أوقف الأمر إلى حد كبير، وفقًا لتعبيره.

وأضاف «ترامب» خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «بايدن» لم يفعل الكثير من الأشياء، متابعًا: «الآن سيصبح رئيسًا وسيقوم بفعل الأشياء التي لم يفعلها، عدا أنه اتخذ قرارات سيئة، خاصة السياسة الخارجية».

وانتقد تصريح نائب الرئيس الأمريكي السابق بأن «واحد من كل خمسة أميال من الطرق السريعة لا تزال في وضع سيئ، وعشرات الآلاف من الجسور تحتاج إلى الإصلاح وعلى وشك الانهيار»، متسائلًا: «كان نائبًا للرئيس آخر 8 سنوات، لماذا لم يصلحها قبل ثلاثة أعوام هو وأوباما؟».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن 25% من شركات بلاده كانت ستتعرض للإغلاق المحتمل، فضلًا عن تكبد تكلفة بمليارات ومئات المليارات لو كانت منخرطة في اتفاقية باريس للمناخ، قائلًا إن الفضل يرجع إليه للانسحاب من الاتفاقية.