الجزيري يوجه رسالة لساسي بعد إعلان رحيله عن الزمالك

وجه التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، رسالة إلى مواطنه فرجاني ساسي، والذي أعلن اليوم عبر حسابه على "انستجرام" الرحيل رسمياً عن النادي.

وقال الجزيري في رسالة عبر حسابه أيضا لساسي: "صاحبي وأخويا.. ربنا يوجهك خير ويوفقك".

وكان ساسي قد وجه رسالة لجماهير الزمالك مفادها أنه أنهى فترة تعاقده مع النادي وسيرحل وأن هذا هو حال كرة القدم، موجها الشكر لكل من سانده طيلة 3 سنوات دافع فيها عن ألوان الفريق الأبيض.

يذكر أن إدارة الزمالك تعتبر أن ساسي أخل بعقده إذ لم يُكمل الموسم الأخير فيه، والذي لم ينته بحسب ما أعلن اتحاد الكرة، وهو ما يمهد للدخول في إجراءات قانونية ضد اللاعب الذي لم يعلن وجهته المقبلة حتى الآن.