محافظ بني سويف يطمئن من مسؤولى التعليم على انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة

أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي اليوم الخميس، طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا، وعددهم 5207 طلاب وطالبات.

وحضر الامتحان 5194 طالبا في حين تغيب 13 طالباً (بنسبة حضور 99.7%)، مشيرة إلى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألفا و772طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال التقرير الذي عرضته وكيل الوزارة على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.

وأكد المحافظ، أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشدد على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.