 الاستغاثات الطبية: استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وإنهاء إجراءات عمليات جراحية للمواطنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاستغاثات الطبية: استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وإنهاء إجراءات عمليات جراحية للمواطنين

حسام المصري
حسام المصري
محمد عنتر
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 3:10 م

تمكنت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال الفترة من 11 إلى 15 يوليو الجاري، من استصدار 32 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء؛ تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء بضرورة رصد استغاثات المواطنين الطبية والاستجابة لها.

وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، أن اللجنة الطبية بمجلس الوزراء نجحت خلال الفترة المشار إليها، في إنهاء إجراءات 8 عمليات جراحية، وإصدار 3 قرارات خاصة بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، كما تم إنهاء الإجراءات الطبية لـ11 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"، فضلاً عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 10 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.


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