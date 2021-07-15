السيطرة على حريق بمخزن في ميناء غرب بورسعيد

أعلنت إدارة ميناء غرب بورسعيد أنها تلقت إخطارًا بنشوب حريق في أحد المخازن التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وتم إبلاغ الحماية المدنية التي تعاملت مع الحريق على الفور.

وبحسب بيان إعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتنفذ الحماية المدنية حاليا عملية التبريد لضمان عدم اشتعال النيران، ولم تحدث أية خسائر بشرية وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليه كاملاً.

وطالبت إدارة الميناء وسائل الإعلام بتحري الدقة بشأن تداول الخبر، حيث إن الحريق نشب في مخزن صغير وليس مجمع صوامع أو غيره، وأن المخزن بمساحة إجمالية نحو ١٠٠٠ متر والحريق حدث في مساحة تقريباً ٤٥٠ متر وتمت السيطرة عليه بالكامل.