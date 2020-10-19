رئيس وزراء فلسطين: سنبقى أوفياء للديمقراطية والحرية في مجتمع يؤمن بالتعددية

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على التمسك بقيم الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأي في مجتمع يؤمن بالتعددية وليس حكرا على أحد، مشيدا بأبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية باعتبارهم حماة للوطن وللحرية.



وأكد اشتية - اليوم الخميس، في حفل تخريج الفوج التاسع من طلبة البكالوريوس والثالث لطلبة الدبلوم في جامعة الاستقلال "فوج حي الشيخ جراح" بمدينة أريحا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن فلسطين تواجه مجموعة من التحديات، أولها الإجراءات الإسرائيلية المجرمة، من مصادرة وهدم للبيوت واستيطان وحصار على غزة و36 حاجزا عسكريا، وحصار على القدس وتهويدها، وكلها ترمي إلى شيء واحد وهو منع إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.



وقال "مهمتنا هي التحرير والتحرر ودحر الاحتلال، وإقامة الدولة، وحماية المنجزات لكي يعيش أولادنا وأحفادنا بأمان، نحن هنا من خلال هذه المؤسسة الوطنية، التي تعبر عن عقيدة وطنية، تؤمن بروح التعاون بين الأجهزة الأمنية وجامعة الاستقلال، وعلينا أن نسعى لأن تكون مخرجات جامعة الاستقلال هي مدخلات للأجهزة الأمنية بكل مفاصلها".