هايتي: نبحث عن 10 مشتبه بهم جدد في حادث اغتيال الرئيس مويس

أعلنت الشرطة في هايتي أنها تبحث عن 10 أشخاص جدد للاشتباه في تورطهم باغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 7 يوليو الجاري.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الادعاء العام في هايتي سيستجوب رئيس الفريق الأمني الذي كان مسؤولاً عن حماية الرئيس السابق مويس قبل اغتياله.

وأضافت القناة أن 18 مواطنًا كولومبيًا تم اعتقالهم على خلفية الحادث، مشيرة إلى اعتقال مواطنين من الولايات المتحدة.

وأكدت الشرطة في هايتي أمس أن الشخص الذي تم اعتقاله أول أمس الأحد للاشتباه في تورطه باغتيال الرئيس جوفينيل مويس كانت لديه خططٌ لأن يصبح الرئيس، مشيرة إلى أن المعتقل الهايتي "كريستان إيمانويل سانون" متهم بتجنيد الأفراد الذين قاموا باغتيال الرئيس مويس.