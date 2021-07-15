2000 كرتونة و38 ألف قطعة ملابس من تحيا مصر لأهالي قريتين بقنا

استقبل المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم الخميس، قوافل صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرتي "بالهنا والشفا" و"دكان الفرحة"، وذلك لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقريتي حمرا دوم، وأبو حزام بمركز نجع حمادي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد السكرتير العام للمحافظة، بالدور الذي يؤديه صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية في كل القطاعات بالتنسيق مع جميع جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن صندوق تحيا مصر يجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من أجهزة حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص.

وأوضح أحمد خيري مدير إدارة التنفيذ بصندوق تحيا مصر، أن القافلة تستهدف 2000 أسرة، بواقع 1000 أسرة بكل قرية، وتحتوي على مواد غذائية جافة، و38 ألف قطعة ملابس جديدة، و2000 شنطة دواجن بواقع 5 كيلوات لكل أسرة بإجمالي 10 أطنان دواجن.