العراق والأردن يبحثان تعزيز التعاون الثنائي ومخرجات القمة الثلاثية

بحث وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، مع وزيرة الطاقة والثروات المعدنية الأردنية آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، ومخرجات القمة الثلاثية.

وذكرت وزارة النفط العراقية -في بيان لها الخميس- أن "وزير النفط أكد خلال استقباله وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة الزواتي حرص العراق على توطيد العلاقات الثنائية مع الأشقاء في المملكة الأردنية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف إسماعيل، أن "اللقاء تضمن بحث ومناقشة توصيات ومخرجات القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر في مجال التعاون في ملف الطاقة التي عقدت في بغداد في يونيو الماضي، كما تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط وبما يخدم المصالح للبلدين والشعبين الشقيقين".

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن مشروع أنبوب "بصرة – عقبة" المزمع إنشاؤه بين العراق والأردن لتصدير النفط الخام، يحظى باهتمام الوزارة وهو قيد النقاشات في الوقت الحاضر من قبل اللجان الفنية والتجارية، معربا عن آماله في تحقيق الجدوى الاقتصادية والتجارية للمشروع، وبما يدعم خطط التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء العراقي وافق على تجديد التعاقد السنوي وبكمية 10 آلاف برميل.

من جانبها، قالت وزير الطاقة والثروات المعدنية الأردنية، إن "الزيارة تأتي لمتابعة وبحث ملف النفط الطاقة مع العراق بعد عقد القمة الثلاثية، فضلا عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها مشروع أنبوب "البصرة – عقبة" الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي تعود بالفائدة الاقتصادية لكلا الشعبين الشقيقين".