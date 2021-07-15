المتحف المصري الكبير: سننقل مركب خوفو بعربة بلجيكية واعتمادًا على طرق علمية

قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير، إن مركب خوفو الثانية التي سيتم نقلها للمتحف، تم الكشف عنها في 1954 في منطقة الهرم، وعُرِض أمر نقلها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الأعمال تتم بالطرق العلمية حفاظًا على هذا الأثر، لافتًا إلى أنه تم التعاون بين مختلف الجهات العلمية لإتمام عملية النقل على أكمل وجه.

وأشار إلى أن مركب خوفو الأولى سيتم نقلها كقطعة واحدة عدا بعض الأجزاء التي تم تفكيكها مثل المجاديف، مؤكدًا أن المركب أكبر وأقدم أثر عضوي على مستوى العالم، وسيتم نقله في حدث عالمي.

وأوضح أنه تم جلب عربة من بلجيكا مخصصة لعملية النقل، وسيتم التحكم فيها عن بعد، منوهًا بأنه تم إجراء تجربة سابقة في المنحنيات والدورانات وفي الصعود والهبوط، وقد أثبتت العربة كفاءة كبيرة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من بعض التجهيزات الهندسية لإجراء عملية النقل الكاملة.

وكان مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد عقد اجتماعًا بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بآخر تطورات ومستجدات الأعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به.

واستعرض الاجتماع، نتائج اجتماع اللجنة العلمية الذي عُقد أوائل يوليو الجاري بحضور أكثر من ٢٥ استشاري للوقوف على آخر مستجدات مشروع نقل وتهيئة مركب خوفو الأولى ومبنى متحف مراكب الملك خوفو الجديد الذى يتم إنشائه الآن بالمتحف المصري الكبير.