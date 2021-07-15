قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة لإدمان، إن الصندوق شهد تزايدًا في أعداد الموظفين طالبي خدمة علاج الإدمان، لافتًا إلى تقدم 6022 موظفًا حكوميًا لتلقي العلاج، خلال الشهرين الماضيين فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الزيادة تأتي تزامنًا مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون فصل الموظف المتعاطي.

وأوضح أن الهدف من القانون لا يتعلق بفصل وتعقب الموظف وإنما التقدم للعلاج، قائلًا إن القانون يتيح مدة قدرها 6 أشهر للتقدم إلى العلاج قبل قرار الفصل.

وأشار إلى أن المخدرات المنتشرة بين الموظفين ليست بمنأى عن الموجودة بين مرضى الإدمان، مشيرًا إلى أن الحشيش يحتل المركز الأول ويليه الهيروين، ثم الترامادول الذي تراجع بشكل كبير؛ لأن سعره تضاعف نتيجة للضربات الأمنية.

ولفت إلى أن عملية سحب المخدر تتراوح ما بين 10 إلى 14 يومًا، والتأهيل النفسي والاجتماعي في حدود شهرين، ثم تتبعهما المتابعة من العيادات الخارجية، مؤكدًا أن الخدمة مجانية وتقدم في سرية كاملة، إضافة إلى أن من يأتي إلى الصندوق طواعية لن يقع تحت طائلة القانون سواء موظف أو مواطن عادي.