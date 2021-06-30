الكرملين: الاعتراف المتبادل باللقاحات بين روسيا والاتحاد الأوروبي على جدول الأعمال

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موضوع الاعتراف المتبادل باللقاحات الروسية والأوروبية على جدول الأعمال.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين، إن "مسألة الاعتراف المتبادل باللقاحات موضوعة على جدول الأعمال الآن"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبحث مسألة السماح بدخول اللقاحات الأجنبية إلى روسيا.

وأضاف بيسكوف: "نأمل أن يصبح من الممكن مناقشة هذا الموضوع والتوصل إلى بعض القرارات، نتيجة للحوار مع الاتحاد الأوروبي، ولكن للأسف لا توجد نتائج محددة حتى الآن"، مؤكدا: "بالطبع، يجب مناقشة هذا الموضوع".

وكان بيسكوف قال أمس الأربعاء، إن "روسيا تصطدم بعملية تسييس مسألة اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، وتعتبرها أمرا سلبيا للغاية".

يذكر أنه تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" في نحو 67 دولة، يبلغ إجمالي تعداد سكانها أكثر من 8ر3 مليار شخص، كما تم تسجيل العقار كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ، بحسب "سبوتنيك".