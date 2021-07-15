تحالف فايزر- بيونتيك يبرم اتفاقية مع إندونيسيا لتزويدها بـ50 مليون جرعة لقاح كورونا

أعلن تحالف"فايزر- بيونتيك"، عن إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة الإندونيسية لتزويدها بـ50 مليون جرعة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا هذا العام.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، اليوم الخميس، أن الشركتين أعلنتا عن الاتفاق دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، لكن كشفتا أن شروط الصفقة تضمنت جدول التسليم وحجم اللقاحات المقدمة.

وقال ستيفن ليونج، المدير الإقليمي لشركة فايزر إندونيسيا، في بيان نقلته الصحيفة "نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة مع حكومة إندونيسيا كجزء من التزامنا المشترك لمواجهة هذا التهديد الصحي العالمي".

وأضاف ليونج، أن الاتفاقية كانت "خطوة مهمة" نحو حماية الصحة وإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء إندونيسيا، من أجل انعاش الاقتصاد وكذلك سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية للشعب الإندونيسي.