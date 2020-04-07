محافظ القاهرة يكرم متدربي البرنامج الرئاسي ويشيد بجهودهم لرفع كفاءة الأداء

كرم خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) في ختام برنامجهم التدريبي بمحافظة القاهرة، والذي امتد على مدار شهرين بدءًا من 22 مايو الماضي، في حضور الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

ومنح محافظ القاهرة المتدربين الخمسة ياسمين محمود، ورانا عصام، ومي وهدان، وسلمى سمير، ومهندس محمد ربيع درع المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن البرنامج التدريبي المنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم علمياً وعملياً وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

وقام وفد المتدربين خلال اللقاء باستعراض ملخص تجربتهم في معايشة طرق العمل وقدموا عدة مقترحات للمساهمة في تطوير محافظة القاهرة، كما قدموا الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديمهم الدعم الكامل لهم طوال فترة التدريب.

وأثنى محافظ القاهرة على الجهد الذي بذله الفريق ورغبتهم في المعرفة والتطوير، كما أثنى على المقترحات التي قدموها لرفع كفاءة الأداء بالمحافظة مؤكدًا أنها ستكون محل دراسة لإمكانية تنفيذها .

وأشار المحافظ إلى أنه تم إتاحة جميع إمكانيات المحافظة خلال فترة التدريب وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات.

وقد عايش الوفد خلال التدريب دورة العمل بأحياء العاصمة ومديريات الخدمات والديوان العام وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما قام الوفد بزيارة أهم المشروعات بمحافظة القاهرة كشق الثعبان والفواخير ومحور الحضارات ومجرى العيون وماسبيرو ومشروعات بديل العشوائيات كالأسمرات وأهالينا ومحطات المناولة الجديدة والمدافن الصحية.