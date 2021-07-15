 الأمن العراقي يلقي القبض على 8 إرهابيين في كركوك - بوابة الشروق
الخميس 15 يوليه 2021 12:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

الأمن العراقي يلقي القبض على 8 إرهابيين في كركوك

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
(د ب أ)
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 12:03 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 12:03 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، القبض على ثمانية عناصر إرهابية في كركوك بينهم معالجون طبيون لجرحى عصابات داعش.

وقالت خلية الإعلام في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملياتها النوعية والاستباقية، بناء على معلومات دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "العملية الأمنية الأخيرة أسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية من عناصر داعش ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد)، قاتلوا ضد قواتنا الأمنية".

وأشارت إلى أنه "خلال التحقيقات الأولية معهم اعترف عدد منهم بالعمل على معالجة عناصر داعش وقاموا بعمليات جراحية لهم وتقديم المساعدة الطبية، بعد إصاباتهم في المعارك مع الأجهزة الأمنية".

ولفت إلى أن "التحقيقات مازالت جارية معهم، لإكمال أوراقهم التحقيقية، وهم من المطلوبين وفق أحكام الإرهاب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك