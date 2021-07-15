عبد اللطيف منيع يعلن انتهاء أزمة المصارعة في أولمبياد طوكيو بعد تدخل وزير الرياضة

أعلن عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية انتهاء أزمة مدربه قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان منيع قد هاجم مسؤولي الاتحاد المصري برئاسة اللواء عصام نوار بعد تغيير مدربه قبل السفر للأولمبياد التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021.

وفوجيء اللاعب بتغيير مدربه الدكتور أشرف حافظ ونقله لفريق المصارعة الحرة بدلا من فريق المصارعة الرومانية ليقوم بمهاجمة مسؤولي الاتحاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتب بطل المصارعة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "شكرا للدكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضة شكرا مساعد وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي دكتور عبد الأول والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية".

وأتم: " أشكر أعضاء مجلس الاتحاد المصري المصارعه المحترمين على تنفيذ كل طلباتي و ان شاء الله المدرب الخاص بي الدكتور أشرف حافظ مشارك معي في الأولمبياد باذن الله وربنا يوفقنا واجبنا اليوم يقدر نسعد مصر كلها".

وكان منيع قد تحدث في فيديو نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك”: اليوم في الصباح وأنا في معسكر إعدادي أخير في المجر، تفاجأت بخبر سيء للغاية وهي ليست المشكلة الأولى التي تحدث لنا خلال الفترة الماضية لكننا تغاضينا عن الكثير منها بسبب الأولمبياد وعدم إثارة المشاكل، والخبر هو أن القرار الوزاري للبعثة المشاركة من منتخب المصارعة في الأولمبياد ستكون بدون مدربي الدكتور أشرف حافظ”.

وأضاف: “من لا يعرف الدكتور أشرف حافظ فهو صاحب التاريخ الكبير والحاصل مع البطل الأولمبي السابق كرم جابر على فضية أولمبياد لندن، تفأجأت بتغيير مدربي في الأولمبياد واستبداله بمدرب آخر بعد تدريبه ليا لعامين وتعب ومجهود وخطط كبيرة وأريد أن أعرف من المستفيد من ذلك”.

وتابع: “اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد كان سيسافر لطوكيو رئيسا لبعثة المصارعة وقدم اعتذاره للمدرب الذي كان سيكون معنا في الأولمبياد والآن لا نمتلك إداري في البعثة وكلهم مدربين وتم بنقل مدربي للمصارعة الرومانية إلى المصارعة الحرة وسيكون الإداري مدربا وسوف أذهب للأولمبياد بدون مدربي وبدون إداري”.

وواصل: “الآن مدربي غير موجود معي في الأولمبياد ويتم استبداله بمدرب لم أتمرن معه منذ عامين، وأنا أمتلك راعي ووزارة الشباب والرياضة والدولية المصرية ترعاني منذ 4 سنين من أجل الميدالية الأولمبية، وبعد كل ذلك وهذا القرار فمدربي بعد نقله للمصارعة حرة يفكر في الاعتذار عن السفر لطوكيو”.

وأوضح: “كيف أذهب لطوكيو بدون مدرب؟ ومن المستفيد؟ فاللواء عصام نوار كيف سيستفاد من هذا القرار، فالدولة تقوم بدعمي منذ 4 سنوات من أجل ميدالية أولمبية وأنا أتحدث الآن من المجر في معسكر وقبلها كنت في بلغاريا فكل هذا التكاليف المالية ستذهب هباء قبل 15 يوم بسبب قرار غير مفهوم”.

وأتم: “العميد هاني عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة في المجر لا يعلم هذا القرار وتفاجأ، فرئيس الاتحاد لا يحترم اللاعبين أو أعضاء المجلس، فالآن يتم تدمير مستقبلي ولن أسكت عن هذا وضياع حلمي فأنا أوجه رسالتي وحسبي الله ونعم الوكيل”.

وتأهل عبد اللطيف منيع الى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد فوزه بمبارتين من أصل ثلاث مباريات بتصفيات إفريقيا/ أوقيانوسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو والمقامة في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 2 الي 4 ابريل 2021، كما حقق الميدالية الذهبية لذلك الوزن وتأهل للأولمبياد.