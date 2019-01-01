محافظ سوهاج: تكلفة إنشاء كوبري الثقافة تصل إلى 304 ملايين جنيه

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن كوبري الثقافة الجديد يعد أحد ملامح الجمهورية الجديدة، ذاكرًا أن مشروعات الكباري بالمحافظة كانت تستغرق وقتًا طويلًا، إلا أنه حاليًا أصبح هناك دقة في التنفيذ والتزام تام بالمواعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه تم تسليم جزئي للأرض لإنشاء الكبري في أكتوبر عام 2019، لمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهرًا، مؤكدًا أنه قبل الموعد كان هناك التزامًا كاملًا حتى بدأ التشغيل التجريبي له اليوم.

وذكر أن البعض كان متشككًا في إنجاز المشروع خلال المدة المحددة، إلا أن الشركة الوطنية للمقاولات بذلت جهدًا خارقًا للالتزام بمواعيد التنفيذ، مضيفًا أن الأعمال بالكوبري انتهت بنسبة 100%.

وأشار إلى تكلفة كوبري الثقافة والتي بلغت 304 ملايين جنيه، بطول يصل إلى 700 متر، لافتًا إلى تقديم الشركة الوطنية لهدية عبارة عن كوبري مشاة ملاصق للكوبري، نظرًا لإغلاق مزلقان السكة الحديد الواقع أسفله.

ولفت إلى إحداث كوبري الثقافة لطفرة مرورية وسيولة في الحركة، خاصة وأنه يربط الشرق بالغرب في المدينة، مشيدًا بحجم الأعمال في المحافظة والذي وصفه بأنه يفوق ما يتم في القاهرة.

وأطلق اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لكوبري الثقافة أعلى السكة الحديد بوسط مدينة سوهاج، قبل استلامه بصفة نهائية من الشركة المنفذة.

