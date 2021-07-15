تراجع مؤشر نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الخميس تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي للخدمات في اليابان خلال مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي.
وذكرت الوزارة أن المؤشر تراجع خلال مايو الماضي بنسبة 7ر2% شهريا بعد تراجعه بنسبة 8ر0% خلال أبريل الماضي.
وتراجعت المؤشرات الفرعية لقطاعات الرعاية الصحية والعلاج والخدمات الاجتماعية وخدمات الترفيه وتجارة الجملة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والبريد والخدمات المالية والتأمين وتجارة التجزئة وتأجير السلع والتأجير.
في الوقت نفسه ارتفعت المؤشرات الفرعية لقطاع خدمات رجال الأعمال والعقارات والكهرباء والغاز والتدفئة والمياه.