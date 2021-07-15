واشنطن تشهد غرس مئات الآلاف من الأعلام البيضاء ترحمًا على ضحايا كورونا

تعتزم العاصمة الأمريكية واشنطن، غرس مئات الآلاف من الأعلام البيضاء في شهر سبتمبر المقبل قرب البيت الأبيض ترحمًا على أرواح 600 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس "كورونا" بالولايات المتحدة.



وأعلنت الفنانة التشكيلية الأمريكية سوزان برينان فيرستنبرج، هذه المبادرة اليوم الخميس، لتعد هذه هي المرة الثانية لها بعد أن غرست في الخريف الماضي بواشنطن 267 ألف علم، حيث كان ذلك آنذاك حجم الخسائر البشرية من ضحايا "كوفيد ـ 19" بالولايات المتحدة قبل أن تتزايد بصورة كبيرة.



وعلى مدار أسبوعين، وبدءًا من 17 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبلين، ستكون الأعلام المغروسة في فعالية تحمل عنوان "في أمريكا نتذكر"، ممتدة على مساحة تصل إلى 20 فدانًا من الأراضي التابعة للحكومة الفيدرالية بالقرب من النصب التذكاري لواشنطن.



وحسب الإجراءات المقررة لتلك الفعالية، فإنه يمكن لمن فقدوا أحد أقاربهم في الجائحة أن يضعوا إهداءات لأرواحهم على تلك الأعلام.