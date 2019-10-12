 قنا.. إعدام قاتل شقيقته لشكه في سلوكها بنجع حمادي - بوابة الشروق
الخميس 15 يوليه 2021 4:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

قنا.. إعدام قاتل شقيقته لشكه في سلوكها بنجع حمادي

حمادة عاشور
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 4:33 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 4:33 م

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الخميس، عامل بالإعدام شنقا لقيامه بإطلاق النار على شقيقته وقتلها لشكه في سلوكها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.

وترجع الواقعة لشهر يونيو ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بالعثور على جثة "ك. ع .م"، ربة منزل، بقرية أبو حزام بنجع حمادي، ملقاة أمام منزل أسرتها وبها إصابات بعدة طلقات نارية.

وكشفت تحريات المباحث، أن مرتكب الحادث "م. ع. م" شقيق المجني عليها، حيث انتشرت شائعات بسوء سلوك شقيقته وقام بإطلاق النار عليها من بندقية آلية بحوزته، وقتلها ثم فر هاربا.

وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته لمحكمة جنايات نجع حمادي بتهمة القتل العمد وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك