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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الخميس، عامل بالإعدام شنقا لقيامه بإطلاق النار على شقيقته وقتلها لشكه في سلوكها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.

وترجع الواقعة لشهر يونيو ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بالعثور على جثة "ك. ع .م"، ربة منزل، بقرية أبو حزام بنجع حمادي، ملقاة أمام منزل أسرتها وبها إصابات بعدة طلقات نارية.

وكشفت تحريات المباحث، أن مرتكب الحادث "م. ع. م" شقيق المجني عليها، حيث انتشرت شائعات بسوء سلوك شقيقته وقام بإطلاق النار عليها من بندقية آلية بحوزته، وقتلها ثم فر هاربا.

وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته لمحكمة جنايات نجع حمادي بتهمة القتل العمد وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.