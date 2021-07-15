صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1406 مواطنين بقرية الهمة في مطاي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الهمة التابعة لمركز مطاي خلال يومى 12 و13 يوليو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1406 حالات مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم 200 حالة جراحة، و395 حالة أطفال، و180 باطنة، و70 قلب، و126 نساء، و78 تنظيم أسرة، و78 أسنان، و185 جلدية، و94 حالة أنف وأذن، كما تم عمل 79 تحليلا مختلفا، وعمل 17 حالة موجات صوتية، و8 حالات رسم قلب، وحالة أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ60 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ68 مترددا، تم استخدام 11 عيادة متنقلة.