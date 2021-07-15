إندونيسيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد فيروس كورونا

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أعلن بيني لوكيتو، رئيس هيئة تنظيم الغذاء والدواء في إندونيسيا، اليوم الخميس، منح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوكيتو القول في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم إعطاء اللقاح لمن يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر.

ويشار إلى أن نسبة فعالية لقاح فايز تبلغ 100% لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، و95.5% لمن يبلغون 16 عاما فأكثر.

وسجلت إندونيسيا أمس الأربعاء أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي زيادة قياسية يومية، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشيا قويا في إصابات كوفيد-19، ما شكل ضغطا كبيرا على المستشفيات.

وبذلك، يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 2.7 مليون حالة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الإندونيسية.

وسجلت البلاد 991 وفاة جديدة بكورونا خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 69 ألفا و210 وفيات.

ويعني هذا الرقم أن إندونيسيا تمثل إحدى البؤر العالمية لكوفيد-19 إلى جانب الهند والبرازيل.