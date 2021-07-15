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صحيفة إماراتية: مخاوف من بسط طالبان سيطرتها على أفغانستان

أبوظبي - أ ش أ
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 10:49 ص

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أن هناك مخاوف من بسط حركة (طالبان) سيطرتها على الأوضاع في أفغانستان.

وكتبت الصحيفة -تحت عنوان "قلق على مستقبل أفغانستان" اليوم الخميس- أنه من حق الولايات المتحدة أن تبدي قلقها من التطورات الميدانية في أفغانستان، ومن حق الدول المجاورة والغربية أن تتخوف على مصير بعثاتها الدبلوماسية؛ فتقرر سحبها لمواجهة الأسوأ.

وأضافت أن روسيا من جهتها، تبدي قلقاً من تمدد (طالبان) شمالا باتجاه حدود طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان؛ باعتبار أن تلك الحدود السابقة للاتحاد السوفييتي، هي حدود رخوة، تشكل معبراً للجماعات الإرهابية التي تشكل خطراً على الأمن القومي الروسي، مشيرة لخوف فرنسا في دعوتها لجميع رعاياها في أفغانستان للمغادرة، وكذلك الهند القريبة والتي تجلي رعاياها مع اقتراب طالبان من السيطرة على الأوضاع.

واختتمت (الخليج) بالقول "إن الخوف الأكبر يتمثل في أن تتمكن طالبان من بسط سيطرتها على البلاد، أو أن تغرق مجدداً في حرب أهلية طاحنة طويلة الأمد تشارك فيها مختلف القبائل، وبذلك تخسر أفغانستان كل ما تحقق من تطورات إصلاحية معقولة على صعيد الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وحقوق المرأة والتعليم".

 


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