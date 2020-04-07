 وزير دفاع روسيا: الجيش الروسي الأول عالميا من حيث نسبة التزود بالأسلحة المحدثة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير دفاع روسيا: الجيش الروسي الأول عالميا من حيث نسبة التزود بالأسلحة المحدثة

الجيش الروسي
الجيش الروسي
أ ش أ
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 5:05 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 5:05 ص

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن جيش بلاده هو الأول عالميا من حيث نسبة التزود بالأسلحة المحدثة.
وقال شويجو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن "نسبة تزود الجيش الروسي بالأسلحة المحدثة تبلغ حوالي 71%، وهذا هو المستوى الأعلى بين كل جيوش العالم".
وأوضح أن القوات الاستراتيجية النووية، التي تمثل أساسا لنظام الردع النووي الروسي، مزودة بالأسلحة المحدثة بمستوى 83%، معربا عن شكره للعلماء والمصممين الروس الذين تمكنوا من الحفاظ على القدرات العلمية؛ ما أتاح تنفيذ القفزة التي تحدث عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالته إلى المجلس الفدرالي عام 2018، مشددا على أن القوات المسلحة الروسية أصبحت بفضل ذلك أحد أحدث الجيوش في العالم.

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