اتفاق لوقف إطلاق النار بين مسؤولين محليين وطالبان

توصل المسئولون، اليوم الخميس، في ولاية بدجيس غرب أفغانستان والتي يهاجم المتشددون عاصمتها منذ أيام عدة، إلى وقف لإطلاق النار مع طالبان، وفق ما أفاد حاكم الولاية حسام الدين شمس.

وقال الحاكم إن“وقف إطلاق النار بين القوات الأفغانية وطالبان بدأ تطبيقه، اليوم، قرابة الساعة العاشرة، وتولى الزعماء التقليديون التفاوض في شأنه“،وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان مفاوض حكومي أفغاني يشارك في محادثات السلام مع طالبان، اليوم الخميس، قال إن الحركة اقترحت وقفًا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7 آلاف سجين متمرد محتجزين داخل سجون أفغانستان.

وقال نادر نادري للصحفيين:“إنه طلب كبير“.

وأضاف نادري، أن“المتمردين أرادوا أيضًا شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة“.

وهاجم مقاتلو طالبان قلعة ناو مرارا، منذ السابع من يوليو، وهي أول عاصمة إقليمية يستهدفونها منذ أن شنوا، في بداية مايو، هجومهم الواسع على القوات الأفغانية تزامنًا مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من البلاد، والذي من المقرر أن ينجز، نهاية أغسطس المقبل.