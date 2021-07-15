منسق برلين لشؤون العلاقات عبر الأطلسي يأمل في نهاية قيود السفر الأمريكية بالنسبة للأوروبيين

صرح منسق شؤون العلاقات عبر الأطلسي لدى الحكومة الألمانية بأنه يأمل في حدوث اتفاق بشأن قيود السفر التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الأوروبيين خلال لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي جو بايدن بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الخميس.

وقال بيتر باير لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم: "يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف قيود السفر الخاصة بها لمواجهة كورونا بالنسبة لـ(القادمين) من منطقة شينجن".

وتابع السياسي الألماني البارز أنه يجب السماح لمسؤولين اقتصاديين بالسفر إلى الولايات المتحدة مجددا- إذا ما كانوا تلقوا جرعات اللقاح كاملة وكان وضع انتشار الفيروس يسمح بذلك، وقال باير: "يعد ذلك مهما لإعادة بدء العلاقات عبر الأطلسي".

ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي). وسوف يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشارة الألمانية في البيت الأبيض اليوم.ومن المقرر أن تكون هذه الزيارة بمثابة بداية جديدة في العلاقات الألمانية-الأمريكية بعد الهوة التي شهدتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المحتمل أن يتم تناول قيود السفر الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الأوروبيين، على خلفية تفشي وباء كورونا.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر تمكين مسافرين قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية من الدخول إلى دول الاتحاد بشكل أبسط.

ولكن في المقابل لا تزال تسري قواعد السفر الصارمة من جانب واشنطن على مواطني الاتحاد.