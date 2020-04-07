 وفاة الفنان الفرنسي كريستيان بولتانسكي عن عمر ناهز 76 عاما - بوابة الشروق
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وفاة الفنان الفرنسي كريستيان بولتانسكي عن عمر ناهز 76 عاما

باريس - أ ش أ
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 9:12 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 9:12 ص

أعلن المدير السابق لمتحف الفن الحديث في مركز (بومبيدو) بالعاصمة الفرنسية (باريس)، برنار بليستين، وفاة الفنان كريستيان بولتانسكي، أحد أهم الفنانين المعاصرين عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال بليستين، والذي أقام لبولتانسكي معرضا عام 2020، وفقا لراديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إن بولتانسكي توفي في مستشفى "كوشين" في (باريس) حيث مكث فيها لبضعة أيام بسبب مرضه، مضيفا أن الراحل كان رجلا متواضعا وأخفى حقيقة مرضه قدر استطاعته.

يذكر أن "بولتانسكي" عمل أيضا نحاتا ومصورا وكان يعتبر من العصاميين.

وولد "بولتانسكي" في باريس عام 1944 وصنع لنفسه اسما في وقت مبكر في ألمانيا، وفي منتصف سبعينيات القرن الماضي، شارك في معرض دوكومنتا في مدينة (كاسل).


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