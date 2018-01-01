الشرطة الإيرانية تعتزم حظر اصطحاب الكلاب أثناء السير

تسعى الشرطة الإيرانية مجددا إلى فرض حظر على اصطحاب الكلاب للسير في الشوارع.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) "تلقينا شكاوى عديدة في هذا الشأن ونعتزم اتخاذ إجراء ضد ذلك".

وتأتي هذه الخطة في ظل تسبب الكلاب في إثارة فزع الناس أكثر من مرة، وخاصة في الحدائق. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الكلاب وهي تهاجم الناس، وبينهم أطفال، وهو ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وفي إيران، تعد تربية الحيوانات الأليفة أمرا مرفوضا، وخاصة من رجال الدين، رغم أنه لا يوجد قانون واضح ضد امتلاك الكلاب أو اصطحابها للسير. ونظرا لغياب ثقافة الحيوانات الـأليفة، يشعر العديد من الإيرانيين بالخوف من الحيوانات بشكل عام والكلاب بشكل خاص.