ألمانيا تتوقع بدء انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا بالأسابيع المقبلة

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن توقعه في بدء انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال الأسابيع المقبلة.

وقبل جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا، قال الوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، في نيويورك اليوم الخميس، "المحادثات مع جميع الأطراف أفادت بأننا بصدد البدء في سحب المرتزقة السوريين الذين تم الاستعانة بهم من قبل طرفي الصراع".

وأضاف ماس أن هذه ستكون الخطوة الأولى لانسحاب واسع النطاق للقوات الأجنبية من ليبيا، وبدون هذه القوات لا يمكن للحرب الأهلية أن تندلع مجددا.

وكانت ألمانيا لعبت دور الوسيط في هذا الصراع المستمر منذ عقد.

واتفق ممثلو 16 دولة في مؤتمر برلين 2 قبل ثلاثة أسابيع على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وشارك في المؤتمر أهم الأطراف المعنية بالصراع الليبي، ومنها روسيا وتركيا ومصر والإمارات.

وأوضح ماس أن طرفي الصراع أعلنا استعدادهما لسحب المرتزقة السوريين كخطوة أولى، مضيفًا أنه يتوقع أن ما تم الوعد به سيتم تنفيذه في الأسابيع المقبلة.