تحطيم مطاعم بلبنان احتجاجا على اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة

أقدم عدد من الشبان، عصر اليوم الخميس، على تحطيم محتويات عدد من المطاعم والمقاهي في مدينة صور جنوب لبنان، بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، قطع عدد من المحتجين الطريق عند ساحة الشهداء في المدينة بحاويات النفايات والعوائق، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، بعدما تخطى عتبة العشرين ألف ليرة لأول مرة. واحتجاجا على تأزم الوضع السياسي والمعيشي في البلاد من دون إيجاد حلول.

وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد قدم بعد ظهر اليوم الخميس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة، بعد طلب رئيس الجمهورية تعديلات على التشكيلية الحكومية التي قدمها الحريري أمس الأربعاء.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وتم تكليف الرئيس سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب.

كما يشهد لبنان منذ تشرين الثاني عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.