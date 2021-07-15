 الصحة العالمية: الوفيات بفيروس كورونا ارتفعت 40% في إفريقيا الأسبوع الماضي - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: الوفيات بفيروس كورونا ارتفعت 40% في إفريقيا الأسبوع الماضي

(د ب ا)
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 1:28 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 1:28 م

قالت ماتشيديسو مويتي، الرئيسية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، اليوم الخميس إن حالات الوفاة بفيروس كورونا في القارة ارتفعت بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، مضيفة أن المستشفيات في "وضع خطير".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مويتي القول "الأولوية الأولى بالنسبة للدول الإفريقية زيادة إنتاج الأكسجين".

وتعاني القارة الأفريقية من أسوأ موجة تفشى لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة إضافية خلال الشهر الماضي، بعدما استغرقت ثلاثة أشهر لتسجيل مليون حالة سابقا.

وأضافت مويتي أن حالات الإصابة الجديدة ارتفعت للأسبوع الثامن على التوالي.


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