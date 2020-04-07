 سلوفينيا تراجع قواعد فيروس كورونا للمسافرين الذين يمرون عبر أراضيها - بوابة الشروق
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سلوفينيا تراجع قواعد فيروس كورونا للمسافرين الذين يمرون عبر أراضيها

د ب أ
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 9:28 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 9:28 ص

قامت حكومة سلوفينيا بمراجعة متطلبات دخول البلاد ، والتي تم تشديدها بسبب قواعد فيروس كورونا ، وذلك حتى يتمكن المسافرون الذين يمرون عبر أراضيها من الاستمرار في السفر عبر البلاد دون قيود في غضون 12 ساعة.

وبدءا من اليوم الخميس ، يتعين على المسافرين إثبات ما إذا كان قد تم تطعيمهم ضد الفيروس أو أنه تم شفاؤهم منه أو لديهم نتائج تحاليل تثبت أنهم غير مصابين به.

ويعفى الأطفال دون سن الخامسة عشرة وسائقو الشاحنات والمزارعون الذين يمرون برا عبر الحدود والمسافرون الذين يمرون عبر أراضيها. وأعلنت الحكومة ذلك على موقعها على الإنترنت أمس الأربعاء.

وكان المرسوم الأصلي، الذي صدر الأسبوع السابق، قد نص على عدم إعفاء المسافرين العابرين وسائقي الشاحنات من شرط الإثبات.

يشار إلى أن سلوفينيا هي بلد عبور مهم للمصطافين الألمان المسافرين إلى كرواتيا بالسيارة أو القطار.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق تلك القواعد بهذا الشكل حتى 15 آب أغسطس المقبل.


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