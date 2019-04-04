وزيرة الهجرة عن مبادرة «اتكلم عربي»: شرحت لأبناء المصريين في الخارج حجم تغير الدولة بعد 30 يونيو

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن معسكر اتكلم عربي الذي انطلقت فعالياته في مدينة شرم الشيخ، عبارة عن مبادرة رئاسية تنظمها الوزارة بشكل سنوي لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج.

وأضافت خلال مداهلة هاتفية مع برنامج «جروب الماميز» على قناة مدرستنا، مساء الأربعاء، أنه تعذر تنظيم المبادرة في العام الماضي بسبب جائحة كورونا وصعوبات السفر، لكنها الوزارة تغلبت على ذلك عبر تنظيم فعاليات إلكترونية منعًا لفقدان الارتباط مع الأبناء.

وأكدت الوزيرة، حرصها على استمرار التواصل مع أبناء المصريين في الخارج والمحافظة على تذكيرهم بمصر بشكل دائم، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 50 طفلًا وطفلة في المعسكر الذي انطلق يوم الثلاثاء، قادمين من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وأوضحت أن الأبناء كانوا سعداء للغاية بالعودة إلى مثل هذه المعسكرات، مشيرة إلى أن أغنية المبادرة للمطربة كارول سماحة، وكلمات السيناريست الدكتور مدحت العدل، وعقبت: «كانت فرصة جيدة للغناء مع الولاد لتشجيعهم على التحدث بالعربية، والأطفال وعودني في نهاية المعسكر بغناء هذه الأغنية بأنفسهم».

وشددت الوزيرة على حجم ارتباط هؤلاء الأطفال بمصر ومدى حبهم لها، ويشعرون أنهم يعودون إلى جذورهم، موضحة أنها نقلت للأطفال رسائل عما جرى في ثورة 30 يونيو والتغييرات التي طرأت على الدولة، وعدد الوزيرات في الحكومة.

وأفادت بأن النقاشات مع الأطفال تتطرق أيضًا لما يعرفونه عن مصر لتصحيح أي معلومات مغلوطة، مؤكدة أهمية هذه الرسائل في تشكيل الوعي.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد شاركتا في فاعليات أولى أيام المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

وانطلق يوم الاثنين، معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج في شرم الشيخ، والذي يستمر حتى 17 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرنج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات المتنوعة.