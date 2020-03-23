فيسبوك تخضع لمزيد من التدقيق في الاتحاد الأوروبي بسبب سياستها الخاصة بالبيانات

من المقرر أن يخضع استخدام شركة "فيسبوك" المثير للجدل، لبيانات عملاء تطبيق "واتسآب" للمراسلات، لمزيد من التدقيق في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أثارت الجهات التنظيمية شكوكا بشأن السياسة المحدثة لعملاقة وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مجلس حماية البيانات الأوروبي، وهو عبارة عن لجنة مكونة من سلطات الاتحاد الأوروبي، قوله اليوم الخميس، إنه يجب أن تقوم هيئة مراقبة الخصوصية الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية في المنطقة، بفحص ممارسات شركة فيسبوك.

وتوقف مجلس حماية البيانات الأوروبي عن فرض الحظر المؤقت على الوصول إلى البيانات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بناء على طلب من مفوض خصوصية البيانات في هامبورج.

وكان "واتسآب" أعلن عن تغييرات السياسة في يناير، إلا أنه اضطر إلى تأجيل تفعيلها حتى مايو، بسبب ارتباك المستخدمين وردود فعلهم بشأن البيانات التي تجمعها خدمة المراسلات وكيف تشارك هذه المعلومات مع شركتها الأم فيسبوك.

وحثت الشكوى الجهات التنظيمية على فتح تحقيق في ممارسات "واتسآب"، والمطالبة بألا تكون الشروط والخدمات التي وافق عليها المستخدمون "عبر ممارسات جدلية" ملزمة لهم.