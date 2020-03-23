 مايكروسوفت تكشف النقاب عن النسخة السحابية «ويندوز عن بعد» - بوابة الشروق
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مايكروسوفت تكشف النقاب عن النسخة السحابية «ويندوز عن بعد»

د ب أ
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 1:32 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 1:32 ص

كشفت شركة "مايكروسوفت كورب" العملاقة لصناعة الكمبيوتر والبرمجيات النقاب اليوم الأربعاء، عن طريقة شراء نظام التشغيل الرائد "ويندوز"، وتوصيل البرنامج عن طريق السحابة من مراكز بيانات الشركة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصي أو التابلت للمستخدمين.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، يحرر نظام التشغيل الجديد "ويندوز 365"، الذي يعتمد على السحابة، الشركات والمستخدمين من تثبيت نظام ويندوز وتطبيقاته المتنوعة، وبياناته والإعدادات على كل جهاز كمبيوتر.

وقال جاريد سباتارو، وهو أحد نواب رئيس الشركة، إن النظام الجديد يمثل اختيارا طيبا للموظفين الذين يعملون من المنزل، وللمتدربين أو المتعاقدين الذين يحتاجون إلى إعدادات مؤقتة يمكن إزالتها بسهولة عقب رحيلهم.

وسيعمل البرنامج على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد من جوجل، أو "أي أو إس" من أبل، ونظام تشغيل ماك. وأوضح سباتارو أن "ويندوز 365" مخصص للمستخدمين الذين يريدون فقط الإشارة والنقر من أجل إعداد الخدمة القائمة على السحابة.

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