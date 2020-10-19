تداول حاويات وبضائع 20 سفينة متنوعة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 20 سفينة متنوعة

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10937 طنًا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17586 طنًا، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1302 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات ولبنان وماليزيا، وإيطاليا وفرنسا وسنغافورة، وألمانيا وأمريكا وإسبانيا، وسلوفينيا والصين.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 120 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2845 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 2949 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41967 طنًا.

وغادر قطار مكون من 25 عربة، بعد أن تفريغ 50 حاوية 20 قدمًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4808 شاحنات.