عضو بالنواب: أتوقع أن تصبح مصر من أهم الدول الصناعية فى مجال صناعات البترول والغاز

اعتبر النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب، إشادة جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده بأنها قادت مصر لتصبح نموذجًا تنمويًا واقتصاديًا ناجحًا، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل عالميًا أيضًا، بمثابة شهادة عالمية من أكبر شركة على مستوى العالم بأن مصر تسير فى الطريق الصحيح.

وأشاد قريطم، فى بيان له اليوم، بتصريحات رئيس شركة أباتشى الذى أكد فيها تميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات وأن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن امتلاك مصر لكل المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة.

وتوقع قريطم أن تكون مصر خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الصناعية المتقدمة فى مجال صناعات البترول والغاز لتكون مركزاً اقليمياً متميزاً فى هذه الصناعات الاستراتيجية على مستوى منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا موجهاً تحية للرئيس السيسى على جهوده الناجحة والداعمة لهذه الصناعات المهمة بمصر.