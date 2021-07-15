 تدشين نموذج مصغر من تمثال الحرية في واشنطن - بوابة الشروق
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تدشين نموذج مصغر من تمثال الحرية في واشنطن

نور رشوان
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 5:31 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 5:32 م

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد تدشين نموذج مصغر من تمثال الحرية في واشنطن.

ويمثل التمثال الجديد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، رمزًا للصداقة الفرنسية الأمريكية.

 

 

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