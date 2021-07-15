وزيرة الهجرة: طرح المناهج المصرية عبر تطبيق اتكلم عربي بالاتفاق مع التعليم

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ودار نهضة مصر؛ لطرح المناهج الدراسية عبر تطبيق «اتكلم عربي».

وقالت مكرم، في تصريحات لبرنامج «جروب الماميز»، المذاع على «قناة مدرستنا»، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، إن المصريين في الخارج لديهم تعطش كبير للغة والثقافة العربية، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها دار نهضة مصر حتى يخرج تطبيق «اتكلم عربي» بصورة جميلة، ويحدث فارقًا مع المصريين في الخارج.

وأوضحت أن الوزارة كانت حريصة على إخراج منتج يليق بالمبادرة الرئاسية، ومفيد لآبناء مصر في الخارج، وهو ما حدث، ذاكرة أن الدليل على هذا النجاح هو ورود طلب من السكرتيرة الإيطالية لسفارة مصر في روما ورغبتها في أن يتعلم أبنائها عبر هذا التطبيق.

وأضافت أنه بموجب البروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، سيتم طرح المناهج على تطبيق «اتكلم عربي»، ما يتيح الفرصة للأسر المصرية في الخارج أن تعلم أبنائها من خلال هذا التطبيق المناهج المصرية وإيصال الثقافة إليهم.