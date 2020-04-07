 الصحة السورية: تسجيل 5 إصابات بكورونا والإجمالي يصل 25 ألفا و806 إصابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة السورية: تسجيل 5 إصابات بكورونا والإجمالي يصل 25 ألفا و806 إصابات

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 6:25 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 6:25 ص

 أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال ال24 ساعة الماضية بسوريا، بالإضافة إلى تعافي 3 حالات، ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا، بلغ حتى الآن 25 ألفا و806 إصابات، شفيت 21 ألفا و896 حالة، وتوفيت 1901.
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي؛ لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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