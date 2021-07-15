ميركل تصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للالتقاء ببايدن

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) .

وسوف يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشارة الألمانية في البيت الأبيض اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تكون هذه الزيارة بمثابة بداية جديدة في العلاقات الألمانية-الأمريكية بعد الهوة التي شهدتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتكون ميركل بذلك أول رئيسة حكومة من أوروبا يستقبلها بايدن في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.

يذكر أن بايدن قام بدعوة ميركل الشهر الماضي لهذه الزيارة على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" التي انعقدت في بريطانيا.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل أيضا بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على هامش زيارتها لواشنطن، وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس الأربعاء، في برلين بأنه من المقرر أن تتبادل ميركل وهاريس الأفكار فيما يتعلق بالنطاق الواسع للعلاقات بين البلدين خلال مأدبة إفطار مشتركة.

وبالنسبة لميركل فقد تعد هذه الزيارة آخر زيارة رسمية لها في واشنطن بصفتها مستشارة ألمانيا، حيث لن ترشح ميركل نفسها مجددا في الانتخابات البرلمانية القادمة المنتظرة في خريف العام الجاري في أيسبتمبر القادم.

ومن المقرر أن تعود ميركل إلى برلين مساء اليوم الخميس.