الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه لبلجيكا في الاستجابة للفيضانات

أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، استجابة لمطلب بلجيكا في يد المساعدة لمواجهة الفيضانات الغزيرة التي تجتاح البلاد حاليا.

وقالت المفوضية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني منذ قليل، إنه في استجابة فورية، تشكل فريق إنقاذ يشتمل على طائرة هليكوبتر من فرنسا لمساعدة بلجيكا في جهود الإنقاذ المحلية لمواجهة الفيضانات التي غمرت مدينة لييج. كما عرضت إيطاليا والنمسا إرسال فرق إنقاذ تابعة لهما، فيما جاري حاليا تنسيق تمويل ما يصل إلى 75% من تكاليف نقل هذه الفرق.

وفي البيان، قال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش: "إن الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع بلجيكا في هذا الوقت العصيب ويقدم دعما ملموسا. كما نعرب عن تعازينا للأسر التي فقدت أحبائها. وأود أن أشكر أول المستجيبين المحليين والفرنسيين لجهودهم. ونحن على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة".

وأشار البيان إلى أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي يتواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع السلطات البلجيكية لمراقبة الوضع عن كثب وتوجيه المزيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت السلطات البلجيكية في صباح اليوم مقتل شخصين جنوب البلاد بسبب الفيضانات الناتجة عن استمرار هطول أمطار غزيرة منذ عدة أيام.