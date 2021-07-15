باكستان: وجدنا متفجرات في الحافلة الباكستانية التي كان على متنها عمال صينيون

قالت باكستان إنها لا تستبعد الدافع الإرهابي كسبب لتفجير حافلة، ما أودى بحياة 12 شخصا من بينهم تسعة عمال صينيون، وذلك في الوقت الذي طالبت فيه الصين باكستان حماية المشاريع التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزير الإعلام فؤاد شودري، قال في تغريدة اليوم الخميس إنه بعد القول إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الانفجار، الذي وقع أمس الأربعاء، كان ناجما عن تسرب غاز، تؤكد باكستان الآن "العثور على آثار لمتفجرات".

وقال شودري: "لا يمكن استبعاد العمل الإرهابي".

وتأتي تصريحات وزير الإعلام بعد ساعات من مطالبة وزير الخارجية الصيني وانج يي، نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، بإجراء تحقيق سريع حول سبب انفجار الحافلة التي كانت تقل عمال في منطقة كويستان.