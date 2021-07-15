ميناء دمياط يتعامل مع 22 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 22 سفينة متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11959 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20566 طن، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 789 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية وهولندا، وإيطاليا وسنغافورة، وانجلترا وألمانيا، وأمريكا وباكستان و الصين.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 888 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 4072 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 2949 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43858 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4907 شاحنة.