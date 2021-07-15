مدرب مانشستر يونايتد لن يمنع بايلي وديالو من المشاركة في أولمبياد طوكيو

أكد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لن يمنع الثنائي الإيفواري إيريك بايلي وأماد ديالو لاعبا الفريق من المشاركة مع منتخب بلادهما في دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 23 من الشهر الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، أن الثنائي بايلي وديالو حصلا على موافقة مانشستر يونايتد للمشاركة مع منتخب كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو، وهو السبب الذي يجعل سولشاير غير قادر على منعهما من المشاركة في الحدث.

ويستهل منتخب كوت ديفوار مشواره في مسابقة الكرة بالألعاب الأولمبية بمواجهة منتخب السعودية يوم 22 من الشهر الجاري.

ووفي الوقت الذي منعت أندية عدة لاعبيها من المشاركة في الأولمبياد، فإن سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قال إنه لا يستطيع منع لاعبيه من خوض تجربة المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأوضح سولشاير في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للجنة الأولمبية نقلا عن موقع مانشستر يونايتد الرسمي: "أعتقد أن الجميع نشأوا وهم يشاهدون الأولمبياد، وتابعوا أوسين بولت وريان جيجز، لقد رأيته يلعب في منتخب بريطانيا في 2012".

وتابع: "حينما تطلب بلادك ضمك، لا أعتقد أنني يمكنني الوقوف في وجه حلم الطفولة".

ورغم كونها بطولة للاعبين أقل من 23 عاما، فإن المنتخبات المشاركة يمكنها استدعاء لاعبين كبار للمشاركة مثلما فعل منتخب كوت ديفوار مع بايلي.

ويعتقد سولشاير أن منتخب كوت ديفوار يمكنه أن يعرف القيمة الحقيقية لبايلي من خلال خبرته الكبيرة.

ووصف مدرب مانشستر يونايتد، لاعب الفريق ديالو ( 19 عاما ) بأنه موهبة شابة مثيرة للاعجاب .

وأضاف: "سيكون من الجيد رؤيتهما، سيكون ذلك في فترة ما قبل الموسم لكن عليهم العودة إلينا بميدالية".

واختتم المدرب النرويجي تصريحاته قائلا: "نحتاج إلى أجواء رائعة في المكان حينما يعودا من المنافسات".

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الرابعة بالأولمبياد إلى جانب منتخبات البرازيل وألمانيا والسعودية.