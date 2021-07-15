السفارة الروسية في جنوب أفريقيا تحث الرعايا الروس على عدم مغادرة منازلهم ليلا

أوصت السفارة الروسية لدى جمهورية جنوب أفريقيا رعاياها بعدم مغادرة منازلهم ليلا على خلفية تفاقم الوضع في البلاد وإندلاع أعمال العنف والشغب.



وجاء في بيان للسفارة الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك":" بسبب تفاقم الوضع الاجتماعي والسياسي في جمهورية جنوب أفريقيا، تحث السفارة المواطنين الروس على عدم مغادرة أماكن إقامتهم بعد حلول الظلام".



ونصحت السفارة الروسية، المواطنين الروس بالتزود بالطعام ومياه الشرب والوقود في أماكن إقامتهم لعدة أيام.



وكانت مظاهرات اندلعت في مناطق من جنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضي عقب حكم قضائي بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما، وتحولت إلى أعمال عنف امتدت إلى مدينة جوهانسبرج في وقت لاحق.