رافقت مقاتلة روسية من طراز "ميج-31"، طائرة دورية أمريكية من طراز "بوسيدون" فوق مياه المحيط الهادئ.

وذكر بيان للمركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي فوق المحيط الهادئ رصدت هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية، مشيرا إلى أن مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية قامت على الفور بالتحليق من أجل التعرف على الهدف الجوي وعدم السماح له بانتهاك الحدود الروسية.

وأوضح البيان، أن طاقم المقاتلة الروسية قام بالتعرف على الهدف، وتبين أنه طائرة دورية من طراز "بي- 8 إيه" بوسيدون تابعة لقوات البحرية الأمريكية، وقامت بمرافقتها فوق المحيط الهادئ بطول الشاطئ الجنوبي الشرقي لشبة جزيرة كامتشاتكا.

وكان المركز الوطني لإدارة الدفاع، أعلن في وقت سابق من اليوم أن مقاتلات روسية من طرازي "ميج-31" و"سوخوي-35" قامت بمرافقة ثلاثة قاذفات استراتيجية أمريكية فوق بحر بيرنج شمال شرق روسيا في مهمة لمراقبة الأهداف الجوية، التي قد تقترب من حدود البلاد.