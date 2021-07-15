هاني رمزي يعتذر على الهواء للمواطن المعتدى عليه بقطار منوف: آسفين للي حصلك

توجه الفنان هاني رمزي، إلى المواطن محمد رشاد، المعتدى عليه في قطار منوف، بالاعتذار على الهواء، قائلًا: «إحنا بنتأسف لك، مصر بخير وأهلها جدعان».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الشعوب العربية تتسم بكرم الأخلاق والمروءة والرجولة والمواقف الجيدة، لافتًا إلى أنه فقد الثقة في تلك الصفات للحظة بعدما شاهد الفيديو.

وذكر أنه شعر ببكاء الطفلة ابنة المواطن وصراخها خلال تواجدها مع أبيها وتعرضه لهذه الواقعة، متوجهًا برسالة إلى المواطن: «آسفين للي حصلك منتظرك في العيد وأنت اللي هتفرحني بحضور مسرحية أبو العربي».

واستقبل إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالديوان العام محمد رشاد وبصحبته ابنته ملك، صاحب واقعة قطار منوف، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، في إطار تقديم الدعم والتواصل الفعال مع المواطنين والتعامل الفوري مع استغاثتهم عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي.