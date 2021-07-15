كاديلاك ليريك أول سيارة كهربائية في عائلة السيارات الفارهة الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ستكون السيارة كاديلاك ليريك 2023 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "إس.يو.في" متوسطة الحجم أول سيارة كهربائية تحمل العلامة التجارية كاديلاك للسيارات الفارهة.

وتعمل السيارة بمحرك قوته تصل إلى 340 حصانا وعزم شدته 325 رطلا لكل قدم مكعب وتسع 5 ركاب ولها 4 أبواب.

وفي الداخل توجد شاشة بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي "إل.إي.دي" مقاس 33 بوصة لتستطيع عرض أكثر من مليار لون، ونظام صوتي من طراز أيه.كيه.جي.

وستكون السيارة متاحة بلونين في البداية أول لون صلب معدني أو أسود معدني.

كما سيعمل الجيل الجديد من هذا الطراز بنظام الجر الخلفي في البداية.

ومن المتوقع وصول مدى هذا الطراز الكهربائي إلى أكثر من 300 ميل قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن كاديلاك تعتزم فيما بعد طرح فئة أخرى من السيارة الكهربائية ليريك بمحرك كهربائي ثان على المحور الأمامي لها، والذي سيتيح لها إمكانية العمل بنظام الدفع الرباعي.

كما تعتزم كاديلاك التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية طرح فئات أخرى رياضية من هذا الطراز. وسيتم تزويد السيارة بنظام مساعدة السائق الآلي "سوبر كروز" والذي يتيح للسائق قيادتها دون استخدام يديه في بعض الحالات.

وفي الوقت نفسه، ستستخدم السيارة الكهربائية ليريك نفس الهيكل "بي.إي.في3" ونظام البطاريات "يولتيوم" المستخدمين في الشاحنة الكهربائية جي.إم.سي هامر 2022.

وسيتم تجميع خلايا البطاريات كوحدات لكي تسمح بإنتاج سيارات كهربائية من أي حجم أو شكل.

وتقيم جنرال موتورز حاليا مصنعا جديدا لبطاريات يولتيوم في ولاية تينيسي الأمريكية لتوريد البطاريات للسيارات ليريك والتي تستخدم بطاريات ذات 12 وحدة بقوة 100 كيلووات ساعة مقابل بطارية ذات 24 وحدة المستخدمة في السيارة هامر الكهربائية.